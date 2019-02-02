دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. رئيس #النصر في الملعب رغم الإيقاف

المواطن - محمد سمعه

أعلن حساب مجلس جماهير النصر عبر تويتر، عن نيته رفع صور لسعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النادي دعمًا له بعد قرار إيقافه الأخير من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد مجلس جمهور النصر أن هذه المبادرة تأتي دعمًا لرئيس مجلس إدارة العالمي بعدما أقرت لجنة الانضباط إيقاف رئيس العالمي لمدة مباراتين مع تغريمه مليون ريال بعد تغريداته النارية ضد اتحاد القدم ورئيس الاتحاد قصي الفواز.

ويذكر أن آل سويلم أطلق تغريدات نارية ضد اتحاد القدم عقب الأخطاء التحكيمية والتي تعرض لها العالمي أمام أحد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت لجنة الانضباط إلى أن الإيقاف سيظل ممتدًّا حتى دفع المليون ريال قيمة الغرامة كاملة.

ويذكر أن مباراة النصر والتعاون ستنطلق اليوم في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.