دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقمان سلبيان يُلاحقان #الشباب ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد النصر التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشباب يُعاني ضد النصر خلال آخر 4 مواجهات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت “أوبتا”، أن آخر 4 مباريات لفريق الشباب ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، انتهت بفوز العالمي، مؤكدة أنها أسوأ سلسلة هزائم لليوث أمام فريق في المنافسة، ووصفت الأمر بـ”المحبط”.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الليوث فشل في هز الشباك خلال آخر 4 مواجهات لفريق الشباب ضد النصر بالمسابقة المحلية، مُشيرة إلى أنها أسوأ سلسلة له بدون تسجيل أهداف أمام فريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد النصر اليوم، وحصد الثلاث نقاط، لتقليص الفارق مع العالمي، أملًا في تعثره خلال الجولات المقبلة، وانتزاع المركز الثاني منه.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لحصد نقاط مباراة الشباب ضد النصر اليوم، وتقليص الفارق مع الهلال متصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد النصر اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العالمي بالمركز الثاني برصيد 46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال.