دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم استثنائي في انتظار دجانيني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن دجانيني تافاريس ساهم في إحراز أهداف خلال 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في 11 مواجهة فقط خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن دجانيني تافاريس سيحاول المساهمة في هز شباك الحزم اليوم، لتكون المرة الأولى التي يُساهم فيها في التسجيل خلال 4 لقاءات متتالية.

وسجل دجانيني تفاريس 12 هدفًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز صاحب الـ14 هدف.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الحزم، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.