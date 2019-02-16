دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم مميز لـ #الهلال و #الاتحاد في 2019

المواطن - مروة نبيل

يسير الهلال والاتحاد بشكل جيد خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2019.

وخسرت كل الفريق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباراة أو أكثر منذ بداية عام 2019، باستثناء الهلال والاتحاد لم يُهزما حتى الآن.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 5 مباريات في كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، فاز في 4 مباريات ضد كل من الفيحاء، الفتح، الباطن، القادسية، وتعادل إيجابيًا مع الرائد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز في مباراتين ضد القادسية والوحدة، وتعادل 3 مرات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019 أمام كل من الشباب، التعاون والرائد.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كل الفريق فازت في مباراة واحدة على الأقل عام 2019، باستثناء الرائد والفيحاء لم يتمكنا من تحقيق الفوز.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد 5 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، تعادل مع الهلال، الشباب والاتحاد، وخسر أمام الاتفاق والوحدة.

وعلى الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم 5 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، خسر أمام الشباب، الهلال، القادسية، الفتح، وتعادل ضد الاتفاق.