دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم مميز في انتظار #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على نظيره الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الوحدة يطمح لتحقيق الفوز على الرائد اليوم، لتحقيق رقم فريد له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة يسعى لتحقيق الفوز على الرائد ذهابًا وإيابًا لأول مرة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما نجح في الفوز عليه في مباراة الدور الأول بنتيجة 4/1.

ولعب الوحدة والرائد 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الريداوي في الفوز بـ6 مواجهات، وفاز فارس مكة في 5 لقاءات، وانتهت مباراتين فقط بالتعادل بين الفريقين.

وقبل مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.