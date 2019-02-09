دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ركلات الترجيح سلاح #الفتح

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح واحدًا من أبرز الأندية التي استفادت من ركلات الترجيح في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن خمسة من أهداف الفتح الثمانية الماضية على أرضه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سُجلت من ركلات ترجيح.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الفتح سجل 8 أهداف من ركلات ترجيح في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُشيرة إلى أن الهلال فقط الذي سجل أهدافًا من علامة الجزاء أكثر من النموذجي برصيد 11 هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الشباب، بعد قليل، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفتح والشباب اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تراجع الليوث إلى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 34 نقطة بعد فوز النادي الأهلي في الجولة الـ19.