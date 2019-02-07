دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. روجيرو متخصص هز شباك أُحد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي روجيرو كوتينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم الفيصلي روجيرو يملك رقمًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد قبل مباراة الفريقين اليوم.

وساهم روجيرو في تسجيل 3 من أهداف الفيصلي الأربعة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في إحراز هدفين وصنع آخر.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره أُحد، مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعول الجهاز الفني لنادي الفيصلي كثيرًا على روجيرو بعد انتهاء فترة الإيقاف المفروضة عليه لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، بسبب إساءته لطاقم التحكيم في مباراة الهلال ضمن منافسات كأس الملك سلمان.