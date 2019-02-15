دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. سلوفيني وبولندي يقودان مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، طاقم تحكيم سلوفيني يقوده دامير سكومينا، ويُساعده جور بريروتنيك، وروبرت فوكان، والحكم الرابع، السعودي سامي الجريس، وحكم الفيديو محمد الهويش.

وقبل مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، يملك الليوث 34 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز، لاستعادة المركز الثالث، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويقود مباراة الرائد ضد الاتحاد اليوم، طاقم تحكيم بولندي مكون من، بارتوش فرانكينسكي حكم الساحة، ويُساعده بأول سوكولنيكي وتوماس ليستكيفتش، والسعودي شكري الحنفوش الحكم الرابع، وحكم الفيديو كرزيستوف ياكوبيك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ15 بـ14 نقطة.