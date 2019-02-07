دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. صحوة أُحد مستمرة برباعية ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة أُحد ضد الفيصلي التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فريق أحد برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة أُحد ضد الفيصلي بشكل سريع، وتمكن النجم محمد عطية من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء، لينتفض لاعبو عنابي سدير بحثًا عن التعادل.

واحتسب حكم مباراة أُحد ضد الفيصلي ركلة جزاء لصالح عنابي سدير، بعد التأكد من صحة القرار بتقنية الفيديو، إلا أن البرازيلي لويس غوستافو أهدرها في الدقيقة 20، وعزز صقر عطيف تقدم أحد بهدف ثان في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل حمدان الشمراني هدفًا من كرة رأسية، لينتهي الشوط الأول من مباراة أُحد ضد الفيصلي بتأخر عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز المصري أحمد جمعة هدفًا ثالثًا في الدقيقة 47، وحاول عنابي سدير الضغط وتقليص الفارق، وأهدر الثنائي البرازيلي غوستافو وروجيرو أكثر من فرصة في مباراة أُحد ضد الفيصلي اليوم.

وأحرز الكاميروني تيكو أدولف الهدف الرابع في شباك عنابي سدير برأسية مميزة في الدقيقة 76، لتنتهي مباراة أُحد ضد الفيصلي بفوز فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبعد مباراة أُحد ضد الفيصلي اليوم، رفع الفريق الأحدي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد عنابي سدير عند 24 نقطة في المركز السابع.