دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. طرح تذاكر مباراة #الهلال.. وتنويه للجماهير

المواطن - مروة نبيل

طالبت شركة صلة الرياضية، جماهير مباراة الهلال والفتح بالحضور مبكرًا إلى استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وكتبت شركة صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لتفادي الزحام! نأمل من الجماهير الغالية الحضور المبكر إلى محيط الرعب قبل بداية المباراة بساعة ونصف.. ننتظركم يوم الاثنين المقبل”.

وطرحت صلة بالأمس عبر موقع ” HILALTICKETS.COM”، تذاكر مباراة الهلال والفتح التي ستُقام، يوم الاثنين المقبل، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 50 ريالاً موحدة الواجهة “F-D”، 75 ريالاً موحدة الواجهة “E”، 400 ريال منصة عائلات، 500 ريال منصة أفراد، وألف ريال منصة بلاتيني.

وأشار حساب شركة صلة على “تويتر”، إلى أن المقاعد المخصصة لجماهير الفتح في مباراة الهلال المقبلة، ستكون في القسم “A”، ومقاعد العائلات في القسم “H”، ومخصص لجماهير الهلال كل من “C-D-E-F-G”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.