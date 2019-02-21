دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غرف ملابس الجوهرة جاهزة لـ #الاتحاد_الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والنصر اليوم في قمة مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأعلن حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، عن جاهزية غرف الملابس في ملعب الجوهرة المشعة، ونشر صورًا للغرفة وقمصان اللاعبين قبل أقل من ساعتين على انطلاق مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، والتقدم بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لحصد نقاط مباراة الاتحاد والهلال اليوم، من أجل الحفاظ على فارق الست نقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.