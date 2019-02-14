دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوانكا أكثر أجنبي تسجيلًا لـ #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأرجنتيني كريستيان غوانكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح غوانكا في تسجيل 13 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد مرور 20 جولة على انطلاق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُنافس بقوة في قائمة الهدافين الموسم الحالي.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن غوانكا أصبح أكثر محترف أجنبي يُسجل أهدافًا لفريق الاتفاق خلال موسم واحد في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية.

ويُنافس غوانكا على المركز الثالث في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك 13 هدفًا بالتساوي مع عبدالرازق حمدالله، ودجانيني تافاريس، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر غوميز، وهدفين عن الوصيف عمر السومة.