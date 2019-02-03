دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوانكا #الاتفاق متخصص الأهداف الحاسمة

المواطن - مروة نبيل

ظهر الأرجنتيني كريستيان غوانكا بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن غوانكا نجح في تسجيل 5 من أهداف الاتفاق السبعة الماضية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن أهداف كريستيان غوانكا الـ11 التي أحرزها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هي الأعلى قيمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، من حيث عدد النقاط التي حصدتها وهي 11 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويأمل في الفوز على أُحد اليوم في الجولة الـ18، للتقدم في الترتيب.