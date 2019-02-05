دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوميز والهدف رقم 400

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز خلال مباراة الفتح.

وسجل غوميز هدفين في شباك الفتح، وحمل هدفه الأول رقم 400 في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليصل عدد أهداف المسابقة المحلية إلى 406 أهداف، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الـ18، بمعدل 2.82 هدف في اللقاء الواحد.

وعزز غوميز صدارته لقائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ثنائيته في الفتح، حيث وصل رصيده إلى 14 هدفًا، وبفارق هدفين عن ثنائي النادي الأهلي عمر السومة ودجانيني تافاريس، والتعاوني لياندر تاوامبا.

وتوج الهلالي غوميز، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة الفتح بالأمس.

ويسعى الأسد الفرنسي غوميز لقيادة الفريق الأول بنادي الهلال للتتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وانتزاع لقب الهداف في موسمه الأول مع الزعيم.