دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. غياب بانجورا ومسرحي وإراحة البريك في مباراة #الهلال و #الباطن

المواطن - محمد سمعه

سيغيب النجمان سلطان محمد المسرحي والغيني إسماعيل بانغورا عن صفوف نادي الباطن اليوم في مباراة الهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء غياب المسرحي وبانجورا بسبب الإصابة، وقرر المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي الهلال استبعاد الظهير الأيمن محمد البريك من التشكيل الأساسي للقاء وإراحته الباطن لأسباب فنية، حيث شارك البريك بكثرة في المباريات الماضية للهلال فقرر المدرب إراحته استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويذكر أن مباراة الهلال والباطن تُقام على ملعب الأخير، حيث تنطلق في الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويطمح نادي الهلال للفوز والوصول إلى النقطة الـ46 والابتعاد عن نادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط.