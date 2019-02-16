دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. قمة الأهلي والنصر الأكثر حضورًا

المواطن - مروة نبيل

تصدرت جماهير مباراة الأهلي والنصر قائمة الأكثر حضورًا في منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تواجدت بأعداد كبيرة لتشجيع اللاعبين من المدرجات.

وانتهت مباراة الأهلي والنصر التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف، ليُحافظ على وصافة ترتيب كأس دوري الأمير للمحترفين.

وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 68 ألف و482 مشجعًا، وجاءت مباراة الأهلي والنصر في الصدارة، بعدما حضرها 30 ألف و335 مشجعًا.

وتابع مباراة الهلال والقادسية من المدرجات 20 ألف و758 مشجعًا، يليها مواجهة الرائد والاتحاد بـ7 آلاف و449 مشجعًا، وجاء لقاء الحزم والباطن في المركز الرابع بقائمة الأكثر حضورًا في الجولة الـ20 بـ2900 مشجع.

وحضر مباراة التعاون وأُحد 2474 مشجعًا، فيما شاهد مواجهة الاتفاق والفيصلي من المدرجات 1968 مشجعًا، ثم لقاء الشباب والوحدة بـ1491 مشجعًا، وتذيلت مباراة الفيحاء والفتح قائمة الحضور الجماهيري، بـ1107 مشجعين.