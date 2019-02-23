دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. لدغة حمد الله تُهدي النصر 3 نقاط ثمينة

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ نادي النصر المباراة ضاغطًا بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة بحثًا عن الاقتراب من حصد النقاط الثلاث.

وألغى الحكم سكومينا ضربة جزاء لصالح النصر بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ظل النصر يُباغت ويهاجم بكل قوته عبر النجم يحيى الشهري والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

حصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والستين سددها اللاعب عبدالرزاق حمد الله بطريقة أكثر من رائعة.

وحاول الفيحاء على فترات تسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة، في ظل تركيز كبير من الحارس الأسترالي برادلي جونز.

وانتهت مباراة النصر بالفوز بهدف دون رد، ليُصبح رصيد العالمي 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 68 #النصر_الفيحاء pic.twitter.com/LoLrJ5Oo6k — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 23, 2019