دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ماميتش ومجحد وجمهور #الهلال الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفائزين بجوائز الأفضل في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج الكرواتي زوران ماميتش كأفضل مدرب في الجولة الـ21، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على الاتحاد بثنائية دون رد، ليُعزز تواجده في صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة.

وانتزع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح محمد المجحد جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ21، بعد تألقه اللافت مع النموذجي خلال مباراة الأهلي، وتسجيله هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بنتيجة 2/1.

وحصل جمهور نادي الهلال على لقب الجمهور المثالي في الجولة الـ21، بعد حضورهم المميز في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد، بعد مؤازرتهم للاعبين طوال أحداث اللقاء.