دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. مباراة الفيصلي ضد الحزم تُحبط العنابي

المواطن - مروة نبيل

فشل فريق عنابي سدير في الحفاظ على تقدمه في مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، ليخسر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم عنابي سدير في الدقيقة 55 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الحزم عن طريق دينلسون بيريرا، مُستغلًّا تمريرة من فهد الأنصاري، إلا أن الفريق الحزماوي انتفض وسجل جون باجوي التعادل في الدقيقة 79 من عرضية السوري يوسف قلفا.

وفي الوقت بدل الضائع من أحداث مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، سجل البديل أسامة الخلف هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93، ليقود الفريق الحزماوي للفوز على عنابي سدير بنتيجة 2/1.

ودخل لاعبو فريق عنابي سدير مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أنها أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ووسط جماهيرهم.

وجاءت نتيجة مباراة الفيصلي ضد الحزم جاءت محبطة للجماهير، حيث كانت تُمني النفس باستعادة نغمة الانتصارات مُجددًا، بعد الخسارة بهدفين دون رد ضد الباطن في الجولة الماضية، بالإضافة إلى توديع كأس الملك سلمان أمام الهلال بعد الهزيمة بنتيجة 3/2.

وكان يسير الفريق الأول لكرة القدم بعنابي سدير بشكل جيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه تراجع إلى المركز الثامن بعد مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، حيث تجمد رصيده عند 24 نقطة من 18 مباراة.