دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. مباريات الاتحاد على أرضه تحبط الجماهير

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، إلا أن نتائج مباريات الاتحاد على ملعبه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم تُحبط مُحبيه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في حصد 5 نقاط فقط من أصل 30 نقطة متاحة له في مباريات الاتحاد التي يخوضها كصاحب الأرض في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباريات الاتحاد التي أُقيمت على أرضه ووسط جمهوره، شهدت تعادله 5 مرات فقط، أقل من أي فريق آخر.

وكانت آخر مباريات الاتحاد على أرضه ووسط جمهوره بالأمس، حينما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وواصل الجمهور دعم العميد في مباريات الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، أملًا في تحقيق الانتصارات والابتعاد عن دوامة الهبوط التي تُلاحق الفريق هذا الموسم.

ويأمل العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مباريات الاتحاد المقبلة، لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 5 مواجهات، وخسارة 11 لقاء.