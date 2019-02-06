دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. مرابط مهدد بالغياب عن كلاسيكو #النصر و #الأهلي

المواطن - طارق سعد

يتعين اليوم على المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر، عدم تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة في رصيده اليوم عندما يواجه النصر ضيفه القادسية ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذا ما أراد المشاركة في كلاسيكو الجولة القادمة في جدة عندما يواجه النصر الأهلي الثلاثاء القادم.

ويعتبر كثيرون نور الدين أمرابط من أفضل لاعبي الدوري حتى الآن، وسيشكل غيابه عن مواجهة الأهلي صدمة كبرى للنصراويين حال حصوله اليوم على بطاقة صفراء .

ويحتل النصر المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق 6 نقاط.