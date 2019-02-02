دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. مرابط مهاجمًا بديلًا للموقوف حمد الله

المواطن - طارق سعد

أعلن نادي النصر عن تشكيلته التي ستخوض لقاء التعاون، بعد قليل، ضمن الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعوض المغربي نور الدين مرابط مواطنه الموقوف عبدالرزاق حمد الله في خانة رأس الحربة، كما يبدأ يحيى الشهري المباراة في الطرف الأيسر لتعويض غياب النيجيري المصاب أحمد موسى.

يُذكر أن المغربي عبدالرزاق حمد الله تعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولقيت بطاقته الصفراء الثالثة التي تحصّل عليها في مواجهة أحد الماضية سخطًا نصراويًّا؛ بسبب قرار الحكم الذي منح البطاقة بداعي التمثيل.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت التماسًا نصراويًّا لرفع البطاقة الصفراء الثالثة عن عبدالرزاق حمد الله.