دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. مفارقة غريبة قبل إقامة مباراة #الأهلي و #الحزم

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أن الأهلي تقابل من قبل مع الحزم في سبع مواجهات سابقة ببطولة الدوري، حيث تمكن الأهلي من الفوز في خمس مباريات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

وأضاف حساب الدوري السعودي أن جميع المباريات والتي أقيمت على أرض الحزم أمام الأهلي، كان الحزم يخطف هدف الأسبقية في البداية ولكنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار حيث خسر مرة وتعادل مرتين.

ويذكر أن مباراة الأهلي والحزم ستُقام اليوم في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ونجح الأهلي في الفوز على نادي الباطن في الجولة الثامنة عشرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تمكن الحزم من الفوز على النادي الفيصلي في الجولة السابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.