دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. مناورة تُجهز الزعيم لمباراة الهلال والفتح

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الهلال والفتح، المُقرر إقامتها مساء غد الاثنين.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني زوران ماميتش على الجوانب التكتيكية في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم اليوم، وطبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في مباراة الهلال والفتح غدًا.

واختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مرانهم استعدادًا لمباراة الهلال والفتح غدًا بمناورة على كامل مساحة الملعب، وسط مشاركة المنضم حديثًا لصفوف الأزرق هتان باهبري.

وتوجه اللاعبون فور نهاية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمقر النادي، من أجل الدخول إلى المعسكر، استعدادًا لمباراة الهلال والفتح غدًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والفتح غدًا، لزيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، فيما يأمل النموذجي التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والفتح غدًا، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز العاشر مؤقتًا برصيد 22 نقطة.