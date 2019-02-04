دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. ميدو يستعيد ذكريات #الأهلي ويُهدد جاره #الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

يطمح المدرب المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة لتحقيق الفوز على حساب نادي الاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعيد ميدو ذكريات فوزه على النادي الأهلي خلال 25 يومًا، حيث سبق له الفوز على الراقي في الثامن والعشرين من ديسمبر في بطولة الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما نجح ميدو في قيادة الوحدة لإقصاء الأهلي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم يوم الثالث والعشرين من يناير الماضي.

الفوز على الاتحاد هدف يُطارد ميدو

ويخطط ميدو لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على القطب الثاني لمدينة جدة اليوم، ليكون ميدو نجح في تحقيق أفضل انطلاقة له كمدرب للوحدة بالفوز على كبيري جدة.

من ناحية أخرى لن يتنازل نادي الاتحاد عن الفوز، خاصة أن العميد لن يتحمل فقدان أي نقاط من أجل ضمان البقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن المدرب ميدو كان صرّح إعلاميًا وأكد أنه سيكون من الصعب على نادي الوحدة حجز مقعد آسيوي في الموسم المقبل، مضيفًا أن الفريق الوحداوي سيقاتل من أجل تحسين مركزه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الوحدة قبل إقامة مباراة الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط.