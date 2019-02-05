دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. نادي #الاتحاد على الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الاتحاد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بهدفين دون رد، ليسير بخُطى ثابتة نحو التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق نادي الاتحاد بداية هي الأسوأ له في تاريخ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما هُزم في 11 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، واكتفى بفوز وحيد، ليُنهي منافسات الدور الأول في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

وعمل المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على تصحيح أخطاء لاعبي نادي الاتحاد قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقام معسكرًا في المنطقة الشرقية.

وتمكن نادي الاتحاد من العودة إلى طريق الانتصارات خلال مباراة الجبيل في دور الـ64 من كأس الملك سلمان، لتمنح هذه المواجهة العميد دفعة معنوية، ويفوز على القادسية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل نادي الاتحاد انتصاراته وأقصى الوشم من دور الـ32 في كأس الملك سلمان، ثم أطاح بفريق التقدم، ليستمر في البطولة، أملًا في تحسن مستوى الفريق والمنافسة على اللقب.

واستمر نادي الاتحاد مع بيليتش في تحقيق النتائج الإيجابية، وتعادل سلبيًا في الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الشباب صاحب المركز الثالث، قبل أن يفوز بثنائية على الوحدة، ليتراجع إلى المركز السادس.

ويسعى بيليتش للحفاظ على نغمة الانتصارات مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في حصد النقاط، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي كان يُلاحق العميد بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها بداية هذا الموسم.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ14.