دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. نور الدين زكري مدربًا لـ #الفيحاء رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع الرسمي مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وجرت مراسم التوقيع مع نور الدين زكري، اليوم الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الصحفية بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب، وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش.

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد أقال المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، بعد تدني المستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم الظهور بالمستوى المتوقع، وذلك بعد الهزيمة أمام القادسية بهدفين دون رد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة من 18 مباراة.