دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هل يرحل موسلين عن #الفيحاء ؟

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من البداية القوية للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، إلا أنه بات مُهددًا بالرحيل بعد تدهور النتائج مؤخرًا.

وبدأ الفيحاء الموسم الحالي تحت قيادة الأرجنتيني جوستافو كوستاس، ولكنه تلقى 4 هزائم وفاز في لقاء واحد بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتُقرر الإدارة إقالته والتعاقد مع موسلين.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نغمة النتائج الإيجابية مع موسلين، حيث تعادل مع النصر، وتغلب على الاتحاد، ثم تعادل مع الحزم بهدف لكل فريق، وكرر النتيجة ذاتها أمام النادي الأهلي.

وغابت الانتصارات عن الفيحاء مع موسلين بعد ذلك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد بثلاثية دون رد على حساب أُحد خلال آخر 7 مباريات، ليواجه المدرب الصربي خطر الإقالة.

وفي آخر 7 مواجهات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر أمام الباطن، التعاون، الفيصلي، الشباب، والهلال، بالإضافة إلى الهزيمة بثنائية دون رد أمام القادسية اليوم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.