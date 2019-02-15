دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هل يواصل #الاتحاد عادته في 2019؟

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جزء من بريقه المفقود في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات عام 2019.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام مواجهات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في أي مباراة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2019، حيث فاز على القادسية ثم تعادل ضد الشباب ثم فاز على الوحدة ثم تعادل أمام التعاون.

وأضاف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نجح في الفوز على الاتحاد خلال آخر مواجهتين جمعت بينهما في البطولة المحلية.

وغاب التعادل عن نتيجة آخر 11 مباراة جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، إلى أن النجم مختار فلاتة هو هداف مواجهات الاتحاد والرائد المباشرة برصيد 9 أهداف.

وقبل مباراة الرائد ضد الاتحاد اليوم، يقع الفريق الريداوي في المركز الـ11 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الـ15 بـ14 نقطة.