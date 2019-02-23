دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هولندي وسلوفيني يُديران مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدير مباراة الرائد ضد الفيصلي اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ داني ماكيلي حكم ساحة، ويُساعده ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع كريستيان باكس، وحكم الفيديو جوشيم كامفويس.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويأمل الفريق الريداوي خطف نقاط المباراة خاصة أنها على أرضه، فيما يسعى العنابي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويقود مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم، الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ويُساعده الثنائي الصربي داليبور دجورجيفيتش وميلوفان ريستيك، والحكم الرابع دانيلو غروجيتش، والأوزبكي رفشان إيرماتوف حكم الفيديو.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم، ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي للفوز والحفاظ على فارق النقاط مع الهلال المتصدر، فيما يأمل الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.