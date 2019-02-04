دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. واقعة رامون دياز تُثير قلق زوران ماميتش

المواطن - محمد سمعة

يستعد المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال لخوض أول مباراة له كمدرب للزعيم أمام الفتح بعد التعاقد معه خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويسعى المدرب زوران ماميتش للسير على نفس خطى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث يريد من نجوم الزعيم الفوز على الفتح للوصول إلى النقطة الثالثة والأربعين والبقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماميتش يخشى مصير دياز

ويخشى المدرب ماميتش الخسارة في أول مباراة له كمدرب للهلال، حيث سيُعيد إلى أذهان الجمهور الهلالي الخسارة والتي مُنى بها المدرب الأرجنتيني رامون دياز في ذلك الوقت مع الزعيم في مباراته الأولى كمدرب حيث خسر من نادي الاتحاد في أكتوبر من عام 2016 ببطولة الدوري.

ويذكر أن المدرب زوران ماميتش كان قرر فسخ عقده مع نادي العين الإماراتي من أجل الرحيل لتدريب نادي الهلال، حيث أعلن العين فسخ عقد مدربه زوران ماميتش يوم الثلاثاء الماضي بالتراضي بين الطرفين.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وتُقام مباراة الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث يطمح الهلال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

ويذكر أن نادي الهلال كان أعلن غياب نجمه سلمان الفرج عن صفوف الفريق لمدة 90 يومًا للتعافي من الإصابة.