ديجينك: أسعى للتأقلم مع #الهلال .. وجاهزون لمباراة #القادسية

المواطن - مروة نبيل

شدد الأسترالي ميلوش ديجينك على أهمية مباراة الهلال المقبلة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ديجينك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والقادسية، الذي عُقد اليوم الأحد: “سنلعب مباراة هامة جدًّا على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا”.

وتابع اللاعب الأسترالي تصريحاته قائلًا: “سنعمل على تطوير أدائنا والاستفادة من الأخطاء، للظهور بالشكل الذي تتمناه جماهيرنا.. وتركيزنا كمنظومة عمل منصب نحو مبارياتنا فقط، التي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز”.

واختتم ديجينك تصريحاته قائلًا: “سأخوض مباراتي الثانية مع الهلال على أرضنا وبين جماهيرنا، وتدريجيًّا سوف أتأقلم وأندمج مع بقية زملائي”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره القادسية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.