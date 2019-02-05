ديجينيك: #الهلال فريق كبير .. وسألت نجمي #النصر و#الاتحاد عن الدوري قبل قدومي

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك مدافع نادي الهلال عن سعادته وذلك بعد فوز فريقه على حساب نادي الفتح برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث ديجينيك عقب المباراة قائلًا: الهلال فريق كبير وله جماهير عظيمة، أعتقد أنني أشعر بسعادة لأنني بدأت مشواري مع الهلال بفوز وهذا سيكون حافزاً جيداً من أجل المباريات المقبلة.

وأضاف ديجينيك: سألت الأسترالي برادلي جونز حارس النصر وماثيو جورمان لاعب الاتحاد عن الدوري السعودي قبل قدومي لنادي الهلال، وأخبراني أن الأجواء لطيفة وجيدة والدوري جيد، هذا بالفعل جعلني أوقع للهلال.

ويذكر أن الهلال بعد الفوز على الفتح أصبح رصيده 43 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

سيواجه نادي الهلال، فريق الباطن في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الثامن من فبراير الجاري.