ديجينيك يُقلد نواف العابد .. ما أشبه اليوم بالبارحة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أنه أصبح من المقرر ألا تمر مباراة كلاسيكو بين الكبيرين الهلال والاتحاد إلا بوجود أحداث مثيرة، واشتباك بين لاعبين أو استفزاز أحد نجوم الفريقين لجماهير الفريق الآخر.

المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك، لاعب الهلال، سار على خطى الأحداث المثيرة التي جرت من قبل في لقاءات الكلاسيكو السابقة، فحاول استفزاز جماهير نادي الاتحاد، والتي بدورها ألقت عليه قارورات من المياه كادت تُصيبه أو تصيب أيًّا من اللاعبين والمدربين على أرضية الملعب.

قلد زميله بعد مرور عامين بالتصرفات ذاتها:

وفي الكلاسيكو الأول للاعب ديجينيك قلّد زميله نواف العابد نجم الهلال، حيث قام هو الآخر باستفزاز جماهير نادي الاتحاد خلال إحدى مباريات الكلاسيكو بين الفريقين في عام 2017، حيث سجل الهدف من ركلة جزاء ثم رقص رقصة استفزازية أمام مدرجات الجماهير الاتحادية، وقاموا بعد ذلك بإلقاء مجموعة من قارورات المياه عليه.

ومن المنتظر بعد اشتباك اللاعب ديجينيك مع بعض نجوم الاتحاد عقب استفزازه لجماهير العميد، أن تُوقع عقوبة قاسية على الجماهير الاتحادية بسبب إلقائها لقارورات المياه.

وكان خالد الدوخي مُقيّم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذكر بأن اللاعب ديجينيك لن يتعرض لأي عقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب حصوله على بطاقة صفراء من قبل حكم المباراة الهولندي خلال كلاسيكو الخميس.

وأضاف خالد الدوخي أن العقوبات ستكون على نادي الاتحاد بسبب تصرفات جماهيره.