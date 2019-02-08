رأي قانوني يصدم #القادسية بعد احتجاجه ضد #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث القانوني علي عباس، المختص في اللوائح القانونية الخاصة بكرة القدم، عن مدى قانونية احتجاج نادي القادسية ضد النصر بعد مباراة الفريقين في الجولة الـ19 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقال علي عباس في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: قرار لجنة الانضباط الأول بإيقاف اللاعب سلطان الغنام كان قرارًا قانونيًّا، ولكنه افتقد للذوق الرياضي؛ لأنه تسبب في أزمة فكان من المفترض على لجنة الانضباط تأجيل إصدار عقوبة بحق سلطان الغنام حتى نهاية مباراة النصر والقادسية أو إيقاف اللاعب مؤقتًا لحين صدور قرار رسمي بمعاقبته.

وأضاف القانوني علي عباس: احتجاج القادسية سيتم رفضه موضوعًا؛ لأن القرارين قانونيان من قبل لجنة الانضباط ورئيس الانضباط له الصلاحية بإصدار العقوبة ثم تعليقها، ولهذا اعتقد أن احتجاج القادسية سيتم رفضه.

وتابع علي عباس: أعتقد أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أخطأت بتطبيق إحدى المواد لدى لائحة الفيفا؛ لأن طبيعة المنافسات والمسابقات في السعودية تختلف تمامًا عن منافسات الاتحاد الدولي.

وكان القادسية تقدم باحتجاج للجنة الانضباط احتجاجًا على إشراك النصر لـ اللاعب سلطان الغنام في لقاء الفريقين بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.