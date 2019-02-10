رؤية العلا إرث حضاري للعالم.. توفر 38 ألف وظيفة للمواطنين

المواطن - العلا

في إطار سعيها الدائم لتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين لا تدخر المملكة وسعًا، وهي في سبيل ذلك تبتكر العديد من الحلول والمشاريع التي تعتمد بالأساس على ما تملكه المملكة من مقومات.

فبعد مشاريع البحر الأحمر ونيوم والقدية وغيرها من المشاريع الواعدة أطلقت المملكة اليوم رؤية العلا التي تتضمن العديد من المشاريع الجديدة ذات المردود الاقتصادي الواعد.

وتتضمن رؤية العلا مجموعة من المشاريع التنموية التطويرية التي تدعم المحافظة، من أجل تعزيز موقعها كواجهة حضارية عالمية، تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسعودية ٢٠٣٠.

وستحقق المشاريع الجديدة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ازدهارًا اقتصاديًا دائمًا للمحافظة، من خلال جذب 2 مليون زائر، مما سينتج عنه إسهام في الناتج المحلي التراكمي بنحو 120 مليار ريال، فضلًا عن توفيرها 38 ألف وظيفة بحلول العام 2035.

محمية ومنتجع شرعان

وقد سعت رؤية العلا، من خلال المشاريع الجديدة، لتلبية حاجة المحافظة وزيادة فاعليتها كوجهة عالمية؛ وأهم مشروعين سيتم تدشينهما: محمية شرعان الطبيعية والتي من بين أهدافها إنشاء صندوق عالمي للفهد العربي للمحافظة عليه من خطر الانقراض، ومنتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة سيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة.

وتمثل رؤية العلا، خارطة طريق، لوضع المحافظة بتاريخها وتراثها وعراقتها ومجتمعها المحلي ضمن أولويات التطوير الذي من أجله تم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتأتي رؤية العلا متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن خارطة الوجهات التراثية العالمية.