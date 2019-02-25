رئيس #أحد يُعلن رحيل مؤمن زكريا ويكشف سبب فسخ العقد

المواطن - محمد سمعه

أعلن سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد، فسخ التعاقد مع اللاعب المصري مؤمن زكريا اليوم الاثنين.

وتحدث سعود الحربي لإذاعة أون سبورت المصرية قائلًا: مؤمن زكريا لا يعاني من أي مرض مُزمن.. قررنا الاستغناء عنه لعدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وسبق لسعود الحربي أن علّق وقال بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل في العضلات، ليتم إجراء الفحص الطبي على اللاعب والذي أكد سلامته.

وكان مؤمن زكريا انضم إلى نادي أحد على سبيل الإعارة من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لمؤمن زكريا اللعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الأهلي، وقت تواجد المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ويستعد نادي أحد لمواجهة فريق الفتح في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل.

ويحتل نادي أحد حاليًّا المركز السادس عشر “الأخير” في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 12 نقطة.