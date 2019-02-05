رئيس إعلاميون : طموحنا كبير لتعزيز القطاع الثالث وترجمة رؤية محمد بن سلمان

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي صباح اليوم بمكتبه في الوزارة بعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” الأهلية برئاسة سعود بن فالح الغربي.

وأطلع الغربي الوزير على مبادرات الجمعية ومشاريعها المستقبلية، حيث قدمت الجمعية مع المكتب الاستشاري للجمعية (مكتب Mis) عرضاً مرئياً لمبادرات الجمعية التي تحقق أهداف “رؤية 2030” وبرنامج التحول الوطني “2020”

من جانبه، أثنى وزير العمل، على العرض المقدم من جمعية “إعلاميون” وما تضمنه من مبادرات وآليات لتنفيذها والطرق الكفيلة لاستدامتها خدمة للوطن وقطاع الإعلام ومنسوبيه بشكل خاص، ومشيداً بمنهجية العمل التي تطبقها الجمعية ورؤيتها المستقبلية.

وأكد الراجحي، اهتمام وحرص الوزارة على دعم الجمعيات الأهلية بشكل مستمر لتؤدي عملها على أكمل وجه ولتعزيز العمل المجتمعي، مثمناً الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة قطاع الإعلام منسوبيه.

بدوره قدم الغربي، الشكر والتقدير لوزير العمل على الدعم اللوجستي والنوعي الذي قدمه للجمعية، ولكل زملائه في الوزارة في مختلف قطاعاتها ذات العلاقة، وما يقدمونه من عمل نوعي وطموحات كبيرة لتعزيز القطاع الثالث ترجمة أهداف “رؤية 2030” على أرض الواقع وتحقيق طموحات الوطن وأبنائه الكبيرة والمشروعة.

وثمن الغربي للمهندس الراجحي، حماسه لدعم الجمعية وترحيبه بتوقيع شراكة مع الجمعية ومنحها دعم الوزارة اللازم لتعزيز جهودها الوطنية في تطوير مساهمتها الحضارية المجتمعية لتكون جمعية رائدة في مجالها، وتوجيه الوزير لها ببناء شراكات نوعية مع القطاعات الأخرى مثل منشآت أو غيرها من المهتمين بالتطوير في هذه المجالات.

وأكد الغربي، أن وزارة العمل، وزارة محورية وتتقاطع مع كل الوزارات، وأن قيمتها للمجتمع عالية جدا سواء في قطاع العمل والأعمال أو قطاع التنمية أو القطاع الخيري لذلك هي الحاضنة الأكبر بين الوزارات فيما يتعلق بتبني المبادرات وصناعتها ورعايتها وفي تحقيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030”.

كما عبر أعضاء مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على هذا اللقاء وعلى الحفاوة وحسن الاستقبال متمنين لمعاليه وكافة منسوبي الوزارة كل التوفيق.

وفي ختام اللقاء، قدمت جمعية “إعلاميون” درع الجمعية لمعالي الوزير، والتقطت الصور التذكارية مع معاليه.