رئيس الأركان العامة يرعى دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة.. غدًا

المواطن - علي القرني - جدة

‏يرعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مساء غد الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة وذلك في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

أوضح ذلك اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة، مبينًا أن المنافسات ستقام خلال الفترة من١- ٣٠ /٦ /١٤٤٠هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي.

وتضم البطولة 14 لعبة تشمل كرة القدم- كرة القدم الصالات -كرة السلة- كرة الطائرة- كرة اليد‏-ألعاب القوى -السباحة- كرة الطاولة- الكاراتيه- التايكواندو- الجودو- رفع الأثقال- اختراق الضاحية وبمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي.

الجدير بالذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة في عدد من الألعاب المختلفة يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها ورفع مستوى اللياقي والبدني.