رئيس #الأهلي: ابتعدنا عن المنافسة على الدوري

المواطن - محمد سمعة

أوضح عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن الفريق ابتعد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الخسارة من نادي النصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ20.

وتحدث عبدالله بترجي قائلًا: بالطبع الأهلي ابتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري، ولكن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومن أجل شعار النادي.

وأضاف بترجي: إدارة الأهلي بذلت جهدًا كبيرًا خلال 30 يوما في شهر يناير وهي فترة الانتقالات الشتوية، نجحنا في استقطاب مدرب وثلاثة لاعبين هذا أمر ليس بالسهل خاصة أنك تتفاوض مع هؤلاء وتسعى لإقناعهم.

وتابع رئيس الأهلي: عقد المدرب فوساتي مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم ومسألة استمراره من عدمها مرهونة برغبته وببقاء إدارة الأهلي كما هي ولكن حتى الآن نفكر في المرحلة الحالية كونه مستمرا معنا حتى نهاية الموسم.

وواصل بترجي حديثه قائلًا: ما يقال حول إقالة المدرب بابلو غويدي بسبب مهند عسيري كلام غير صحيح، لا يمكنني أن أضر النادي الأهلي من أجل لاعب، مهند عسيري ابن من أبناء الأهلي ومسألة عودته للمباريات هي قرار من المدرب.

وكان الأهلي خسر من النصر ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.