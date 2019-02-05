رئيس #الاتحاد: سنجعل الجوهرة مصدر رعب للمنافسين ونحتاج 35 نقطة للبقاء

المواطن - محمد سمعه

قال لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إن العميد يسير على الطريق وبخطى ثابتة وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب نادي الوحدة بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لؤي ناظر قائلًا: الاتحاد نجح في حصد 7 نقاط من أصل 9 في أول ثلاث جولات من الدور الثاني، والأوضاع حاليًا أكثر استقرارًا عن مباريات الدور الأول، وبفضل دعم الجمهور وتركيز اللاعبين سيكون ملعب الجوهرة المشعة مصدر رعب للمنافسين خلال المرحلة المقبلة، يجب أن يخشى المنافس من نادي الاتحاد عند مواجهته على ملعب الجوهرة.

وأضاف ناظر: الاتحاد حاول كثيرًا التعاقد مع نجوم متاحين سواء خارج المملكة أو داخلها في فترة الانتقالات الشتوية، لكن الأندية لم ترغب في التفريط في نجومها ونحن في منتصف الموسم، وأقدر ذلك تمامًا.

وتابع رئيس الاتحاد: بالفعل أخذنا مخاطرة بالتعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي ونحن نعلم أنه كان مُصاباً ولكننا وضعنا بنداً في عقده بأنه سيجري عملية جراحية ويتأهل من الإصابة وفي حال لم يستطع اللعب بقوة فسنُخفّض قيمة راتبه في العقد المبرم بيننا وبينه.

واختتم لؤي ناظر حديثه قائلًا: نحتاج من 32 إلى 35 نقطة للبقاء في الدوري السعودي.