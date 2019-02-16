رئيس #الاتحاد مُنتقدًا حكام الـ VAR: الوضع لا يستحمل المجاملات

المواطن - مروة نبيل

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، حكام تقنية الفيديو “VAR” خلال مباراة العميد ضد الرائد بالأمس، مُطالبًا في الوقت ذاته بعقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام، خليل جلال.

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الرائد التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي، ليستمر العميد في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

وعلى الرغم من تعادل الاتحاد ضد الرائد في الوقت القاتل من المباراة، إلا أن لؤي ناظر أعرب عن ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الجميع يُحارب لآخر لحظة في المواجهة.

وقال ناظر: “أضعنا فرصة كبيرة جدًا في مباراة الرائد للقرب من مرحلة الأمان. للأسف صنعنا أكبر عدد من الفرص المتاحة في هذا الموسم – حسب تقديري – وأهدرنا أكبر عدد. وصلنا وهددنا كثيراً لكن لم نترجمها بأهداف”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد حديثه عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “كل لاعب في الفريق حارب لآخر لحظة وأظهر روحاً قتالية ولم يستسلم. والحمد لله على فواز القرني الذي يستمر في ارتفاع مستواه وتفانيه من مباراة لمباراة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة الفار من قبل حكم الساحة. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا. سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة. حرام نفرط في حقوقنا بهذا الشكل”.

وأضاف: “هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعًا تستحق أن يراجعها حكم الساحة. “تستحق” – يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها. عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تمامًا أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟”.

وواصل ناظر قائلًا: “طلبت اجتماعاً فورياً مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي. الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير نادي الاتحاد لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضًا”.

وأكد رئيس نادي الاتحاد أن الفريق سيستمر في حصد النقاط، وتابع: “سنصل للأمان عاجلًا أم آجلًا كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان. لا بد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة. كل لاعب في الفريق حريص على النتائج وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة.. أنا واثق منهم”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تغريداته قائلًا: “لا أعرف الاستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة، والجمهور واقف مع الفريق.. سنحارب لآخر لحظة والتوفيق بيد الله”.