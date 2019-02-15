رئيس #الرائد : أسامة المولد ضرب مدربنا .. والموضوع بيد الشرطة

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، كواليس الاشتباك الذي دار بين أسامة المولد إداري نادي الاتحاد وبيسينك هاسي المدير الفني لنادي الرائد عقب نهاية مباراة الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد المطوع بعد نهاية المباراة قائلًا: أسامة المولد قال نصًّا: “والله لأكسر راس المدرب” حتى انتهى من حديثه الإعلامي وعندما رأي المدرب قامت الاشتباكات بينه وبين هاسي وتدخل البعض لفض الاشتباك، ولكن أسامة المولد ضرب مدرب الرائد في بطنه.

وتابع رئيس الرائد: مدربنا رافض التنازل عن حقه، وهذا أمر طبيعي؛ لأنه تم الاعتداء عليه، وأقول لأسامة المولد بأنه قدوة للاعبين يعني ما كان يجب عليه أن يفعل هذا الأمر، لولا تدخل الشرطة لحدثت مشكلة كبيرة بين لاعبي الاتحاد والرائد، المشكلة بدأت بسبب تصريحات أسامة المولد.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والرائد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل عبدالله المقرن للرائد، ثم تعادل اللاعب عبدالرحمن الغامدي لنادي الاتحاد.

رئيس نادي الرائد فهد المطوع : أسامة المولد تهجم على مدرّب نادي الرائد، المدرب رفض التنازل والموضوع وصل للشرطة.#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/rQoXnH6UsX — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019