رئيس #الرائد : كنا قريبين من ضم نجم #النصر .. واكتوينا بسبب عدم الاستقرار

المواطن - محمد سمعه

أوضح فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، أن ناديه كان قريبًا من ضم اللاعب أحمد الفريدي لاعب نادي النصر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتحدث المطوع لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: اتفقنا مع إدارة النصر على ضم اللاعب خالد الغامدي ورحبوا، ووافقوا كذلك على إعارة اللاعب أحمد الفريدي ولكن ظروفه الخاصة ورغبته بالاستمرار في الرياض منعت إتمام الصفقة.

وأضاف المطوع: الرائد عانى خلال السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار، تخيل خمسة رؤساء للنادي خلال خمس سنوات، عكس جارنا نادي التعاون والذي ينعم بالاستقرار بسبب وجود رئيسه محمد القاسم لمدة سبع سنوات في رئاسة النادي.

وتابع رئيس الرائد: اكتوينا بسبب عدم الاستقرار ولكن من المهم لنا أن نستمر في تحقيق أهدافنا في بطولة الدوري، وأؤكد إذا استقر الرائد لفترة طويلة فسيكون ضمن أول 4 أو 5 أندية في بطولة الدوري وسينافس بقوة كذلك.

وأكمل فهد المطوع حديثه قائلًا: لم نحصل على دعم من هيئة الرياضة لفترة الانتقالات الشتوية وصفقات النادي كلها تكفّل بها مجلس الإدارة، وبالنسبة لي حاليًا لا أتوقع الاستمرار كرئيس للرائد ولكن لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل.

واختتم فهد المطوع حديثه قائلًا: الرائد يحتل المركز الخامس بين الأندية صاحبة الجماهيرية في المملكة وفي القصيم أرى أن جماهير الرائد أكثر من جماهير التعاون.