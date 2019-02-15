رئيس #الفيصلي مُحذرًا: أتمنى ألا نصل لسحب الثقة من اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعة

قال فهد المدلج رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي إنه يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم التركيز على بناء وإعداد المنتخبات السعودية والأمور الفنية والابتعاد عن القرارات والتي تخص بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد المدلج لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: لقد اجتمعنا مع رابطة الدوري السعودي ومنذ فترة طويلة تصل إلى 8 أو 9 أشهر لم نجتمع وبالفعل طالبنا ببعض الأمور الفنية والتي تخص الدوري.

وتابع المدلج: يجب أن يكون تقليص عدد الأجانب تدريجيا وليس مُفاجئا، أريد القول إن الدوري حاليًا قوي وجيد بسبب المحترفين فهو دوري مُتوهج ولن أبالغ إذا قلت بأنه دوري يُطارد العالمية.

وأضاف رئيس الفيصلي: طالبنا بتحويل لجنة المسابقات لتصبح تابعة للرابطة وحتى نرفع الحرج عن اتحاد القدم بسبب قراراته المتعارضة وبالفعل هذا القرار جيد وجاء بدعم من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وأكمل فهد المدلج حديثه قائلًا: أتمنى ألا نصل لمرحلة سحب الثقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعتقد أن استقالة الاتحاد يجب أن تكون قبل نهاية الموسم حتى لا يؤثر ذلك على برمجة الموسم المقبل.