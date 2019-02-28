رئيس #الفيصلي يطلب واتحاد القدم يُلبي

المواطن - محمد سمعه

قبل استقالة قصي الفواز من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان فهد المدلج رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي أعرب عن تمنياته باستقالة اتحاد القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم تتوقف مطالب فهد المدلج عند هذا الطلب، ولكنه طلب أيضًا خلال اجتماع رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث قال بأنه طالب مع الأندية بتحويل لجنة المسابقات من إشراف اتحاد القدم إلى إشراف الرابطة لرفع الحرج عن الاتحاد السعودي.

تحقيق المطلب قريب

ويبدو أن لؤي السبيعي رئيس اتحاد القدم المؤقت سيقوم بتنفيذ مطلب رئيس الفيصلي حيث قال في تصريحات إعلامية: هناك فكرة وهى أن يتم نقل لجان الانضباط والحكام والمسابقات تحت مظلة رابطة أندية دوري المحترفين، وتواصلت مع الكثير من الرؤساء، لأنه يجب أن يكون العمل تكاملي ونسمع لمشاكل الأندية.

وكانت الاعتراضات على اتحاد القدم زادت في الفترة الأخيرة قبل استقالة قصي الفواز وذلك بسبب المعايير العجيبة في اختيار حكام مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب الاستخدام الخاطئ لتقنية الـVAR،وكذلك قرار نقل مباراة النصر وأحد الشهير والذي تسبب في تقدم عادل البطي باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات.

وبسبب الاعتراضات، كان اتحاد القدم قرر إنهاء علاقته تمامًا مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج وتعيين الحكم الدولي السابق خليل جلال كرئيس للجنة الحكام، كما تم الاستغناء عن خدمات الأسترالي جيمس كيتشينج كرئيس للجنة الانضباط وتعيين أيمن الرفاعي رئيسًا لها.