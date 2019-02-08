رئيس #القادسية : لا نعادي #النصر ورفعنا الاحتجاج لحفظ حقوقنا

المواطن - محمد سمعه

قال مساعد الزامل رئيس نادي القادسية: إن ناديه لا يعادي نادي النصر، بعد رفع القادسية لمذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، اعتراضًا على مشاركة اللاعب سلطان الغنام.

وتحدث مساعد الزامل لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: لا نعادي نادي النصر، هم أشقاؤنا، ولكن القانون قانون، وأنا دوري كرئيس للقادسية أن أسعى خلف مصالح وحقوق النادي؛ ولهذا تقدمنا باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط.

وأضاف مساعد الزامل: المواد التي تم الاستناد عليها في رفع الاحتجاج سيتم ذكرها بالتفصيل في مذكرة ستُقدم لاتحاد القدم خلال الساعات المقبلة، ومشاركة اللاعب سلطان الغنام غير قانونية؛ لأنه من المفترض أن يتم تعليق العقوبة إذا كان الإيقاف لمدة خمس مباريات أو 6 أشهر، ولكن إيقافه تم لمدة مباراتين، وهذا يُعزز من قانونية احتجاج نادي القادسية.

وتابع رئيس القادسية: في حالة إشراك اللاعب سلطان الغنام بصورة غير قانونية فهذا يعني أنه من المفترض حصول القادسية على النقاط الثلاث.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بإيقاف سلطان الغنام لمدة مباراتين قبل 22 ساعة من مباراة النصر والقادسية؛ مما أدى إلى اعتراض النصر وقيامه برفع شكوى ضد لجنة الانضباط، فأقرت الانضباط بعد ذلك بتعليق عقوبة سلطان الغنام حتى العاشر من فبراير الجاري.

ويذكر أن النصر فاز على القادسية بالجولة التاسعة عشرة بثلاثية مقابل هدف أول أمس الأربعاء.