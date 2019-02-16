رئيس #الهلال : الزعيم يُنافس في أكثر من جبهة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن أزرق العاصمة يسعى لتمثيل المملكة خير تمثيل في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث محمد بن فيصل لقناة أبو ظبي الرياضية قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد السكندري قائلًا: لاعبو الهلال ينافسون في أكثر من بطولة وجبهة، وبالطبع نريد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في كافة البطولات.

وأضاف رئيس الهلال: نحترم فريق الاتحاد السكندري لأننا نعلم أنه فريق كبير وله جماهيره العاشقة له في مصر، وهو فريق يجب أن نحترمه؛ لأنه وصل لدور الثمانية، وهذا يدل على قوته.

وتابع محمد بن فيصل: هدفنا هو أن نُمثل المملكة خير تمثيل في البطولة العربية وكل التوفيق للنادي الأهلي في جولة العودة أمام نادي الوصل الإماراتي.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري تُقام اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.