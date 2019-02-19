رئيس #الهلال يُحضر شبلين لمران الزعيم.. وغوميز يشكره على المفاجأة

المواطن - مروة نبيل

أحضر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، شبلين في مران الزعيم الجماعي اليوم، وسط تفاعل كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الزعيم وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الشبلين، وحرص غوميز على مداعبتهما بصحبة الأمير محمد بن فيصل.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديوهات للاعب الفرنسي، وأكدوا أن الأمير محمد بن فيصل أهدى غوميز الشبلين خلال تدريبات الهلال الجماعية اليوم.

وقام غموميز بنشر صور له بصحبة الشبلين عبر حسابه الخاص على موقع “إنستقرام”، وشكر رئيس مجلس الإدارة، الأمير محمد بن فيصل على هذه المفاجأة غير المتوقعة.

ويشتهر الفرنسي غوميز بالاحتفال بأهدافه بطريقة تشبه الأسد، ويحتل اللاعب صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا.