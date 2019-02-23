رئيس #الوحدة للجماهير: لن نُقيل ميدو واحذروا المندسين

المواطن - محمد سمعه

أكد حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن إدارة النادي لن تُقيل المدرب المصري أحمد حسام ميدو خلال الفترة المقبلة.

وتحدث خيمي في تصريحات تلفزيونية لقناة KSA SPORTS قائلًا: يا جمهور الوحدة احذروا بعض المندسين، يكتبون أشياء خاطئة عبر تويتر، وللأسف هناك ناس بحسن نية تُصدق ما يُكتب، لا يجب عليكم أن تسبوهم، ولكن تجاهلوهم تمامًا.

وأضاف خيمي: ميدو مدرب مميز، ويجب عليكم سؤال اللاعبين والجميع عنه، الكل يحبه كيف نقوم بإقالته هو مستمر مع الفريق، ومن بعض الدلائل على الاستفزاز، أرى بعض الناس عبر تويتر يرسلون لي سير ذاتية لمدربين وأنا ما أعرفهم، كما قلت على جمهور الوحدة الحذر من المندسين.

ويذكر أن تركي الخليوي الناقد الرياضي كان صرّح وقال بأن لاعبي الوحدة ونجوم الفريق أكبر من ميدو رغم الأداء المميز والذي قدمه فرسان مكة مؤخرًا بجانب التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل نادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٤ نقطة.